Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что надеется о написанной по её биографии книге.
Очень надеюсь, что в конце карьеры обо мне можно будет написать большую красивую книгу или снять фильм. И это будет здорово, — сказала спортсменка в интервью «Собака.ru».
В финале Кубка России — 2019 Туктамышева проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира.
Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.
Ранее News.ru писал, что Туктамышева и Евгения Медведева приняли участие в кулинарном шоу в Японии.