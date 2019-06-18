https://static.news.ru/photo/38313186-91a3-11e9-9ad0-fa163e074e61_1024.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Yutaka/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что надеется о написанной по её биографии книге.

Очень надеюсь, что в конце карьеры обо мне можно будет написать большую красивую книгу или снять фильм. И это будет здорово, — сказала спортсменка в интервью «Собака.ru».

В финале Кубка России — 2019 Туктамышева проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира.

Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.

Ранее News.ru писал, что Туктамышева и Евгения Медведева приняли участие в кулинарном шоу в Японии.