https://static.news.ru/photo/8a00a3ea-9980-11e9-a796-fa163e074e61_1024.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к соотечественнице Алине Загитовой на ледовом шоу в Японии.

Было очень грустно прощаться. Я нашла новых друзей. Сначала Алина Загитова немного стеснялась, и я пыталась её поддержать. В конце всё было хорошо, она со всеми общалась, — цитирует спортсменку « Р-Спорт ».

В финале Кубка России-2019 Туктамышева проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира. Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.

17-летняя Загитова является единственной в мире олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы.

Ранее News.ru писал, что Евгения Медведева спела дуэтом с американским фигуристом хит Леди Гаги.