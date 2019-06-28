Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём отношении к соотечественнице Алине Загитовой на ледовом шоу в Японии.
Было очень грустно прощаться. Я нашла новых друзей. Сначала Алина Загитова немного стеснялась, и я пыталась её поддержать. В конце всё было хорошо, она со всеми общалась, — цитирует спортсменку «Р-Спорт».
В финале Кубка России-2019 Туктамышева проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира. Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.
17-летняя Загитова является единственной в мире олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы.
Ранее News.ru писал, что Евгения Медведева спела дуэтом с американским фигуристом хит Леди Гаги.