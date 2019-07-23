Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Женская сборная России по фехтованию на рапирах одержала победу в финале чемпионата мира, который проходит в Будапеште.

В главной встрече турнира российская команда обыграла Италию со счётом 43:42. За национальную сборную выступают Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова и Аделина Загидуллина. Чемпионат мира завершится 23 июля. Российские...