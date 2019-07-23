Российская фигуристка Александра Трусова, недавно получившая звание «Мастера спорта России международного класса», приютила котёнка.
Добро пожаловать в семью!!!, — написала спортсменка в своём Instagram-аккаунте.
В прошедшем сезоне 15-летняя фигуристка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, стала серебряным призёром чемпионата России. Со следующего сезона Трусова может участвовать во взрослых соревнованиях.
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