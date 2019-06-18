https://static.news.ru/photo/904d4dc6-91a5-11e9-b16c-fa163e074e61_1024.jpg Аделина Сотникова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Аделина Сотникова поделилась мотивационным постом со своими подписчиками в Сети.

Мы сами рисуем свою жизнь! Сами достигаем того,чего хотим! У каждого свой выбор и своя точка зрения! Поставили цель — не слушайте никого и идите к ней! Даже если страшно,никто не говорил,что будет легко!, — написала фигуристка в своём Instagram-аккаунте.

Сотникова выиграла золото Олимпиады в 2014 году. Она стала первой российской одиночницей, победившей на Играх. Кроме золотой медали Олимпиады в активе у спортсменки есть два серебра чемпионата Европы и четыре победы на чемпионатах России.

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