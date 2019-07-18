Фото: Ania Freindorf/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская сборная по синхронному плаванию заняла первое место в квалификации комбинированной программы на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, несмотря на штраф на один балл за превышение нормы продолжительности композиции.

За программу «Половецкие пляски» россиянки набрали 96,5667 балла. На втором месте закрепились представительницы Китая, а активе которых 96 баллов ровно. Тройку лидеров замкнули украинки (94,3333). Финал состоится 20 июля. Чемпионат...