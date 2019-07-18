Анастасия Губанова Фото: Ania Freindorf/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская фигуристка Анастасия Губанова отчислена из ЦСКА. Как сообщает журналист Анатолий Самохвалов, это произошло по решению тренера Елены Водорезовой.

16-летнюю Губанову отчислили после сбора команды за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам.

Ранее Губанова занималась у Алексея Урманова и Ангелины Туренко.

Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой.

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