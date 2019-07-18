Российская фигуристка Анастасия Губанова отчислена из ЦСКА. Как сообщает журналист Анатолий Самохвалов, это произошло по решению тренера Елены Водорезовой.
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Одна из самых талантливых фигуристок страны 16-летняя Анастасия Губанова отчислена из ЦСКА по решению тренера Елены Водорезовой Водорезова: "Настя была отчислена из ЦСКА после сбора за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам". Настя уже вернулась в Санкт-Петербург #анастасиягубанова #figureskating #teambuianova #teamrussia #cska
16-летнюю Губанову отчислили после сбора команды за несоответствие текущей спортивной формы поставленным задачам.
Ранее Губанова занималась у Алексея Урманова и Ангелины Туренко.
Ранее News.ru писал, что опубликовано видео с новым показательным номером фигуристки Медведевой.