https://static.news.ru/photo/1214f428-b5f3-11e9-b8ca-fa163e074e61_660.jpg Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в своём Instagram-аккаунте фото партнёров по «Крикет-клаб».

С этими фигуристами россиянка тренируется в группе Брайана Орсера в Торонто.

Немного повеселились, — написала спортсменка.

Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».