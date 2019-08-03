Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в своём Instagram-аккаунте фото партнёров по «Крикет-клаб».
С этими фигуристами россиянка тренируется в группе Брайана Орсера в Торонто.
Немного повеселились, — написала спортсменка.
Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».