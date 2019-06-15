Евгения Медведева Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала своим подписчикам о специфической диете.

Диета. Четвёртая неделя, — подписала видео спортсменка в своём Instagram-аккаунте.

Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.

Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».