Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала своим подписчикам о специфической диете.
Диета. Четвёртая неделя, — подписала видео спортсменка в своём Instagram-аккаунте.
Из сторис Евгении Медведевой— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR)
pic.twitter.com/AKOttPs1Oh 14 июня 2019 г.
Медведева является двукратным олимпийским серебряным призёром и двукратной чемпионкой мира. В прошедшем сезоне она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Сайтаме.
Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».