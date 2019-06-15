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Олимпийский призёр по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о том, как катался в паре с известным российским тренером Этери Тутберидзе.

Мы с Этери даже катались в паре! Правда, уже тогда она была выше меня. Она мне всё время припоминает, что я сказал, что не буду с ней кататься, — заявил...