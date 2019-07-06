Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном фигурном катании итальянская спортсменка Каролина Костнер после небольшого перерыва приступила к тренировкам.
Итальянка вернулась к занятиям на льду.
32-летняя Костнер — бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года, чемпионка мира 2012 года и пятикратная чемпионка Европы.
Как уже писал News.ru, российская фигуристка Станислава Константинова присоединилась к флешмобу Bottle Cap Challenge, участники которого демонстрируют необычные способы открывания бутылок.