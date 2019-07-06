Фото: Naoki Nishimura/Global Look Press

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу в четвертьфинале чемпионата мира по пляжному волейболу.

Благодаря этому российские волейболисты вышли в полуфинал турнира, который проходит в немецком Гамбурге. Россияне победили представителей Италии Энрико Росси и Адриана Карамбулу со счётом 21:16, 21:16. Чемпионат мира завершится 7...