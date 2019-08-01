https://static.news.ru/photo/1a5d6652-b458-11e9-b1d7-fa163e074e61_660.jpg Эшли Вагнер Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Бронзовый призёр Олимпийских игр по фигурному катанию американка Эшли Вагнер заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств в 17 лет.

Речь идёт об американском фигуристе Джоне Кафлине.

Я проснулась и почувствовала, что кто-то забирается ко мне на кровать. Я была очень уставшей и не совсем понимала, что происходит, поэтому я не придала этому особого значения, затем он начал целовать меня в шею, навалился на меня всем своим весом. Я оцепенела от страха, пыталась всем своим видом показать, что сплю, и надеялась, что его это остановит, — цитирует Вагнер USA Today.

19 января Кафлин ушёл из жизни в возрасте 33 лет. Причина смерти Кафлина не установлена. По заявлению сестры спортсмена, он покончил жизнь самоубийством.

Кафлин — дважды чемпион страны (в 2011 году в паре с Кэйтлин Янкоускас, в 2012-м — с Кейди Денни).

После окончания спортивной карьеры он работал тренером и комментатором. В декабре 2018-го Кафлина обвинили в изнасиловании. Из-за этого он был отлучён от любой связанной с фигурным катанием деятельности, хотя сам обвинения так и не признал.