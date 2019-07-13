Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

В турнире по плаванию на открытой воде на дистанции 5 км на чемпионате мира по водным видам спорта у мужчин победил представитель Венгрии Кристоф Разовский.

Он опередил француза Логана Фонтанэ и канадца Эрика Хедлина на 10 секунд. Российские пловцы Кирилл Абросимов и Денис Адеев заняли, соответственно, 8-е и 25-е места. Заместитель председателя правительства — министр...