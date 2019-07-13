Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала о своём впечатлении от показательного номера Елизаветы Туктамышевой.
С одной стороны, нас смотрят дети. Это и те юные спортсмены, которые говорят «Я хочу быть на него или на нее похожим». Но, тем не менее, она же не разделась догола. У нее прекрасное тело. Ей есть, что показать. Это было, скажем так, костюмированное нижнее бельё, — цитирует Боброву «СЭ».
В финале Кубка России-2019 Туктамышева проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира. Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.
Ранее News.ru писал, что Евгения Медведева спела дуэтом с американским фигуристом хит Леди Гаги.