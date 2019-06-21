Фигурист Ягудин рассказал о своих задачах в качестве отца двух дочерей
Андрей Лёвин
18:56, 21 июня 2019
https://static.news.ru/photo/ee22882c-943d-11e9-b850-fa163e074e61_1024.jpgАлексей ЯгудинФото: Сергей Булкин/News.ru
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил о важности спорта в современных условиях.
Моя задача как отца двух дочек — интеграция спорта в жизнь каждого человека, который живет на планете Земля. Да, есть спорт высоких достижений, олимпийских высот, но есть ещё спорт под названием «физкультура», — цитирует спортсмена «Советский спорт».
По его словам, вся жизнь крутится вокруг здоровья.
39-летний Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы.
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