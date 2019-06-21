Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил о важности спорта в современных условиях.

Моя задача как отца двух дочек — интеграция спорта в жизнь каждого человека, который живет на планете Земля. Да, есть спорт высоких достижений, олимпийских высот, но есть ещё спорт под названием «физкультура», — цитирует спортсмена «Советский спорт».

По его словам, вся жизнь крутится вокруг здоровья.

39-летний Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы.

Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».

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