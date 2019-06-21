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Агент двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой Леван Матуа рассказал, сколько фигуристы зарабатывают на рекламе.

Может ли доход российского топ-фигуриста за год только от рекламы перевалить за десятки миллионов рублей? В случае Медведевой это вполне разумные деньги, — цитирует Матуа Газета.ru. Медведева является двукратным олимпийским...