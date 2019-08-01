https://static.news.ru/photo/d639811a-b437-11e9-9749-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин поделился методами работы заслуженного тренера Татьяны Тарасовой.

Фигурист рассказал, как на одной из тренировок Тарасова дала ему таблетку, после которой он почувствовал себя гораздо лучше. На вопрос Ягудина, какую именно таблетку ему дала тренер, Тарасова заявила, чтобы он не задавал лишних вопросов.

Приезжаем на какой-то турнир. Я к ней: «Татьяна Анатольевна, где?» Она: «Что?» Я говорю: «Ну вы мне допинг давали». А она мне: «Леш, ты же взрослый человек. Ты дебил, что ли? Это просто аспирин, — заявил Ягудин « Матч ТВ ».

39-летний Ягудин — олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы.

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