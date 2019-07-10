Федерация гандбола России (ФГР) сообщила, что окажет помощь в похоронах игрока женской сборной по пляжному гандболу Екатерины Королёвой.
Федерация возьмёт на себя все расходы по организации похорон игрока «Ставрополья» и окажет финансовую помощь семье, сообщает
Левая крайняя гандболистка Екатерина Королёва погибла в Польше после чемпионата Европы, который проходил с 2 по 7 июля в Старе-Яблонки. 20-летняя спортсменка прыгнула в воду с пирса в ночь с 7 на 8 июля, всплыла и уже не двигалась, писал News.ru.