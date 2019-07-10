https://static.news.ru/photo/261714aa-a316-11e9-bb33-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федерация гандбола России (ФГР) сообщила, что окажет помощь в похоронах игрока женской сборной по пляжному гандболу Екатерины Королёвой.

Федерация возьмёт на себя все расходы по организации похорон игрока «Ставрополья» и окажет финансовую помощь семье, сообщает пресс-служба ФГР.

Левая крайняя гандболистка Екатерина Королёва погибла в Польше после чемпионата Европы, который проходил с 2 по 7 июля в Старе-Яблонки. 20-летняя спортсменка прыгнула в воду с пирса в ночь с 7 на 8 июля, всплыла и уже не двигалась, писал News.ru.