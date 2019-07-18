Федерация волейбола Польши сделала заявление по поводу слов игрока сборной России Алексея Спиридонова.
Как сообщает Media Narodowe, россиянин в комментарии к публикации волейболиста сборной Польши Кароля Клоса написал Polska kurwa. Позже Спиридонов удалил свой комментарий.
В связи с оскорбительным сообщением волейболиста Алексея Спиридонова в Twitter Яцек Каспржик — президент Федерации волейбола Польши — обратился в FIVB и ВФВ с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку, — говорится в сообщении федерации в официальном Twitter-аккаунте.
30-летний Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги в составе российской сборной.
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