Как сообщает Media Narodowe, россиянин в комментарии к публикации волейболиста сборной Польши Кароля Клоса написал Polska kurwa. Позже Спиридонов удалил свой комментарий.

В связи с оскорбительным сообщением волейболиста Алексея Спиридонова в Twitter Яцек Каспржик — президент Федерации волейбола Польши — обратился в FIVB и ВФВ с требованием применить дисциплинарные санкции к игроку, — говорится в сообщении федерации в официальном Twitter-аккаунте.