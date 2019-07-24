https://static.news.ru/photo/da3de46c-ae16-11e9-af23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Giorgio Scala/imago-images.de/Global Look Press

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко дал оценку этому виду спорта в России.

Синхронное плавание — гордость России и национальное достояние. Это тяжелейший вид спорта, огромные затраты сил, — приводит слова Власенко корреспондент News.ru.

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская подвела итоги выступления российских синхронистов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея):

Девять медалей — это прекрасно. Мы осознанно не участвовали в новой, непонятной программе. Надо дать возможность другим странам. Почему бы другим не дать возможность завоевать медаль в синхронном плавании? Меня Гана накрутила, мол, вот Италия, Италия. А я смотрю и думаю: «Господи, да какая Италия? Посмотрите на Сашу Мальцева», — заявила она.

Спортсменки сборной России по синхронному плаванию стали обладательницами золотых медалей в комбинации в произвольной программе, писал News.ru.