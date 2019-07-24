Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко дал оценку этому виду спорта в России.
Синхронное плавание — гордость России и национальное достояние. Это тяжелейший вид спорта, огромные затраты сил, — приводит слова Власенко корреспондент News.ru.
Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская подвела итоги выступления российских синхронистов на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Кванджу (Южная Корея):
Девять медалей — это прекрасно. Мы осознанно не участвовали в новой, непонятной программе. Надо дать возможность другим странам. Почему бы другим не дать возможность завоевать медаль в синхронном плавании? Меня Гана накрутила, мол, вот Италия, Италия. А я смотрю и думаю: «Господи, да какая Италия? Посмотрите на Сашу Мальцева», — заявила она.
Спортсменки сборной России по синхронному плаванию стали обладательницами золотых медалей в комбинации в произвольной программе, писал News.ru.