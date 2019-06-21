Что это за соревнования Европейские Игры и чего ждать в Минске от российских атлетов — в обзоре News.ru.

«Час яскравых перамог» для 225 россиян

Идея проводить комплексные соревнования наподобие Олимпиад для атлетов нашего континента витала в воздухе давно. Тем более что уже десятилетиями в других частях света проводились и проводятся Азиатские, Панамериканские игры, позволяющие атлетам соревноваться на достаточно высоком уровне даже в годы «олимпийского затишья». И вот четыре года назад идея нашла воплощение: летом 2015-го в Баку прошли первые Европейские игры.

Теперь же настал черёд другой столицы бывшей союзной республики принимать у себя «мини-Олимпиаду» Старого Света. Начиная с сегодняшнего дня и вплоть до конца июня Минск станет центром европейского спорта. Здесь пройдут соревнования по 15 видам спорта, в которых будут разыграны 199 комплектов медалей. Около 3800 атлетов из 50 стран станут участниками этого крупнейшего спортивного форума.

Логотип вторых Европейских игр — цветок папоротника (по-белорусски — папараць-кветка), играющий, как известно, важную роль в славянской культуре. Талисманом игр стал лисёнок Лесик. В качестве официального слогана соревнований была выбрана своеобразная трактовка национального домена Белоруссии BY: «Bright Year, Bright You». В вольном переводе на русский это звучит примерно как «Время ярких побед». Или по-белорусски: «Час яскравых перамог».

Наталия Федосенко/ТАСС

Российская делегация — самая представительная на этих Европейских играх. На этом сделал акцент и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков за несколько часов до официального открытия игр:

В составе нашей делегации 225 спортсменов. При этом она достаточно представительная: есть и победители предыдущих Европейских игр в Баку, и олимпийские чемпионы. Любопытно, что по количеству участников мы превзошли хозяев соревнований. При этом мы принимаем участие во всех видах программы, в отличие от многих наших конкурентов, которые сосредотачиваются на чём-то одном. Нам интересно развивать все виды спорта, — заявил Станислав Поздняков.

Ранее глава ОКР отмечал, что наша сборная намерена завоевать на соревнованиях в белорусской столице 70 медалей, из них порядка 30 — золотых. И на то есть веские основания: ведь в составе российской команды — шесть олимпийских чемпионов, победители мировых первенств. Главная наша звезда — олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садуллаев. 43-летний Алексей Алипов выигрывал турнир по стендовой стрельбе ещё на Играх-2004 в Афинах, а теперь станет самым возрастным участником российской делегации на соревнованиях в Белоруссии. В личном многоборье турнира по художественной гимнастике в Минске выступит восьмикратная чемпионка мира Дина Аверина. В турнире по неолимпийскому виду спорта — пляжному футболу — выступит команда Михаила Лихачёва в своём сильнейшем составе. А в соревнованиях по уличному баскетболу, или баскетболу «3 на 3», который дебютирует в олимпийской программе на Играх-2020 в Токио, российские девушки являются одними из главных претенденток на победу. И в составе нашей команды заявлена Анна Позднякова — дочь президента ОКР.

Победы в Минске — пропуск в Токио

Безусловно, Европейские игры — сами по себе весьма значимые и престижные соревнования, однако ещё больший вес они обретают по той причине, что турниры по 10 видам спорта в рамках игр станут отборочными к Олимпиаде-2020 в Токио. При этом соревнования по боксу и дзюдо будут иметь статус чемпионатов Европы и, наряду с турнирами по лёгкой атлетике, бадминтону, каратэ и велоспорту, станут одним из этапов олимпийской квалификации. А прямой отбор на Игры-2020 будет проводиться в Минске в четырёх видах спорта — стендовой и пулевой стрельбе, настольном теннисе и стрельбе из лука.

В бадминтоне квалификация на Олимпиаду в Токио стартовала в конце апреля нынешнего года и завершится в конце апреля следующего. Спортсмены борются за рейтинговые очки, которые на турнире в Минске будут начисляться по той же схеме, что и на европейском первенстве. Аналогичная система в велоспорте: прямых лицензий на Олимпиаду сейчас разыграно не будет, но очки, набранные представителями шоссейных и трековых гонок на Европейских играх, пойдут в зачёт рейтинга Международного союза велосипедистов (UCI), на основании которого затем будет сформирован список участников олимпийского турнира в Токио.

Сергей Бобылев/ТАСС

В стрельбе система розыгрыша олимпийских лицензий иная. Победители личных и командных соревнований в пулевой и стендовой стрельбе на Европейских играх получат квоты на участие в Играх-2020 в Токио.

Аналогичная система отбора и в другой стрельбе — из лука. Олимпийские квоты принесут своим национальным федерациям победители Европейских игр в индивидуальных и командных соревнованиях у мужчин и женщин, а также в смешанном турнире по стрельбе из классического лука.

Легкоатлетический турнир на Европейский играх даст спортсменам сразу несколько возможностей выполнить олимпийские нормативы — по ходу розыгрыша медалей в индивидуальном турнире, а также в четвертьфиналах, полуфиналах и финале командных соревнований.

Прямые путёвки на Олимпиаду-2020 будут разыграны в белорусской столице в турнире по настольному теннису. Их получат победители и призёры соревнований в женском и мужском одиночных разрядах, победители женских и мужских командных турниров, а также лучшая смешанная пара по итогам Европейских игр.

Турнир по каратэ (этот вид спорта через год дебютирует в официальной программе летних Олимпиад) станет квалификационным для отбора на Игры в Токио. Здесь квалификация, как и в бадминтоне, длится год и является многоступенчатой. До 1 апреля следующего года у спортсменов будет возможность зарабатывать баллы для повышения личного рейтинга. Отбор на олимпийские соревнования завершится в мае 2020 года итоговым квалификационным турниром в Париже, но в любом случае победители и призёры II Европейских игр получат значительно более высокие шансы стать участниками Олимпиады в Токио.

В общем, комплексные соревнования, церемония открытия которых состоится в Минске 21 июня в 22 часа по московскому времени, должны стать хорошей проверкой для европейских — и в том числе российских — атлетов за год до главных стартов четырёхлетия.