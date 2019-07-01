В последний день июня в столице Белоруссии завершились II Европейские игры. Российская сборная, завоевав 109 медалей (44 золотых, 23 серебряных, 42 бронзовых), с огромным отрывом (у хозяев соревнований белорусов — на 40 медалей меньше) заняла первое место в общекомандном зачёте. News.ru выясняет, пойдут ли на пользу российским атлетам эти неоднозначные соревнования, и предостерегает от эйфории за год до Олимпиады в Токио.

Больше похоже на Универсиаду, чем на чемпионаты Европы

Итак, десять дней бесперебойной добычи «благородных металлов» на белорусских спортивных «рудниках» остались позади. Россия ожидаемо вынесла всех в одну калитку, даже перевыполнив изначально обнародованный план, предусматривавший 30 наград высшей пробы и 70 медалей всего в командной копилке. Можно бить в барабаны, слушать фанфары и почивать на лаврах? Не торопитесь.

Пока создаётся впечатление, что статус Европейских игр куда ближе к Всемирным универсиадам, чем к континентальным первенствам по отдельным видам спорта. На студенческом уровне российские атлеты почти всегда доминируют примерно с таким же перевесом, как было сейчас в Минске. И это говорит скорее о не самых сильных составах других сборных и отношении к Европейским играм со стороны соперников, нежели о нашем реальном превосходстве.

Кроме того, не следует забывать, что на соревнованиях в Минске собрались представители только Старого Света, так что даже отдалённо и с большой поправкой проецировать итоги Европейских игр на предстоящую Олимпиаду было бы серьёзным заблуждением. Ведь общеизвестно, насколько сильны американские и азиатские атлеты, а в отдельных видах спорта вне конкуренции африканцы и австралийцы.

Наталия Федосенко/ТАСС

Не нужно впадать в эйфорию, это абсолютно точно. Мы это осознаем, поскольку не все медали, которые мы тут завоевали, относятся к олимпийским видам и дисциплинам. В тех видах, где европейцы доминируют, всё достаточно близко к показателям, которые мы планируем продемонстрировать в Токио. Но и в тех видах, которые в Минске не были представлены, мы тоже конкурентоспособны. В первую очередь это плавание, фехтование, — сказал в интервью « Российской газете » президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Плюсы — олимпийские лицензии и триколор для легкоатлетов

Если говорить о плюсах прошедших в белорусской столице комплексных соревнований, то их как минимум два. Во-первых, у российских атлетов была возможность не только стать победителями и призёрами Европейских игр, но и завоевать олимпийские лицензии в некоторых видах спорта.

Мы в ближайшее время соберёмся, подведём итоги и объявим точные цифры завоёванных лицензий на Игры в Токио. Но могу уже сейчас сказать, что в большинстве видов спорта мы достигли тех показателей, к которым стремились. Мы планово подходим к завоеванию олимпийских путевок. В программе Игр в Минске был очень серьёзно представлен велоспорт, в котором было больше всего олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И здесь мы не потерялись. Велоспорт — один из самых медалеёмких видов на Олимпиаде, и для нас это очень важно. В спортивной гимнастике нашим лидерам дали возможность передохнуть, но пришедшие на их места здорово себя проявили. У нас есть чёткая преемственность в этих видах, и это наш залог на будущее. Потому что мы уже сегодня строим команду не только на Токио-2020, но и смотрим в программу Парижа-2024, начиная делать первые шаги по подготовке к этой Олимпиаде, — подчеркнул в том же интервью «РГ» Станислав Поздняков.

Во-вторых, наши многострадальные легкоатлеты, вынужденные подавать в Международную федерацию (ИААФ) индивидуальные заявки для выступления на международных стартах из-за длительной дисквалификации ВФЛА (Всероссийской федерации лёгкой атлетики), на Европейских играх получили возможность выступать под российским флагом, слышать российский гимн после побед и вновь почувствовать себя частью единой команды нашей страны.

Сергей Бобылев/ТАСС

Безусловно, для нас это было очень важно. И то, что в самом первом виде программы наша спортсменка завоевала золотую медаль, очень показательно для нас. Я этой радостью поделился с главой ИААФ Себастьяном Коэ. ИААФ, как и Международный олимпийский комитет, не ставит под сомнение участие россиян в Европейских играх и Олимпиаде в Токио под российским флагом. Мы продолжаем вести переговоры, чтобы ВФЛА вернула себе полноценный статус. Самое главное, чтобы наши спортсмены выступали под своим флагом не только на соревнованиях под эгидой МОК, но и на других международных стартах, — отметил Станислав Поздняков в беседе с корреспондентом «РГ».

Что ждёт Европиады в будущем

О том, что Европейские игры, прошедшие всего лишь во второй раз, пока ещё не обрели статус серьёзных соревнований, прочно вошедших в международный спортивный календарь, говорит и такой факт: точное место проведения третьей Европиады пока не определено. Изначально в кандидатах ходили Казань, израильская Хайфа и польский Катовице, затем первые двое взяли самоотвод. Да и поляки в итоге произвели замену, выдвинув нового кандидата — Краков. В этом городе ориентировочно и пройдут очередные Европейские игры летом 2023 года.