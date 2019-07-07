Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял участие в товарищеском хоккейном матче.
С победой, Ледяные Волки! 5:4 !Одно очко команде принёс! — написал фигурист в своём Instagram-аккаунте.
В данном матче Плющенко записал себе в актив одну заброшенную шайбу.
36-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию (Турин-2006 — одиночное катание, Сочи-2014 — командные соревнования).
Ранее News.ru писал, что российская фигуристка Алина Загитова удалила фото с прямой линии Путина.