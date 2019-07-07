Евгений Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко принял участие в товарищеском хоккейном матче.

С победой, Ледяные Волки! 5:4 !Одно очко команде принёс! — написал фигурист в своём Instagram-аккаунте.

В данном матче Плющенко записал себе в актив одну заброшенную шайбу.

36-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию (Турин-2006 — одиночное катание, Сочи-2014 — командные соревнования).

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