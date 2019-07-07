Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известный российский журналист телеведущий Владимир Познер с восторгом отозвался о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Вообще она меня совершенно покорила своей прямотой, отсутствием всяких понтов. Просто очень была хороша. И, кстати, я ее отношу к лучшим моим программам этого года, — говорится на сайте Познер...