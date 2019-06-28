https://static.news.ru/photo/58d96d22-9982-11e9-87f3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Олимпийский чемпион 2004 года в академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перед Играми в Рио появилась информация о том, что в пробе россиянина, взятой 17 мая 2016-го, обнаружено запрещенное вещество — триметазидин.

Федоровцев пытался оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS) иском против РУСАДА Всемирного антидопингового агенства (WADA). Суд, однако, признал российского спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил.

Четырёхлетнее отстранение спортсмена отсчитывается с 16 июня 2016 года.

После доклада канадского профессора права Ричарда Макларена, посвящённого злоупотреблениям с допингом в российском олимпийском спорте, дисквалифицировано уже более 50 российских спортсменов, в том числе, олимпийских чемпионов.

Ранее News.ru писал, что РУСАДА назвало ЦСКА самым тестируемым на допинг футбольным клубом России.