Двукратный чемпион мира по пляжному футболу Егор Еремеев в эксклюзивном интервью News.ru рассказал о предстоящем старте отборочного раунда к Чемпионату мира-2019, а также отметил, что перемены в регламенте будут на руку российской команде.

— В этом году поменялся формат отборочного раунда. Расскажите немного о нововведениях.

— Система такая, что из каждой группы выходит по две команды, где-то, может, даже третье место возьмут в плей-офф — будут стараться отталкиваться от рейтинга. Раньше в подобных турнирах участвовало 26-27 сборных, которые спорили за 4 путёвки. Теперь же — 20 команд, а разыгрывается пять мест в финальном раунде. Думаю, что семь-восемь сборных будут претендовать на эти места.

— Изменения пойдут ли на руку сборной России?

— Думаю, что да, ведь четыре путевки на чемпионат мира — это было маловато для Европы. Для России — это вызов большой, так как у нас много ребят не имеют опыта выступления на ЧМ. Это будет для них большим подспорьем. Тот же Баженов фактически дебютант национальной команды. Такая мотивация, глаза будут гореть.

— Станет ли дополнительным козырем то, что отборочный раунд проводится в нашей стране?

— Конечно. Уверен, что поддержка будет большой. Мы в 2013 году выступали на Поклонной горе, был отбор на ЧМ, тогда трибуны были просто битком. Считаю, что в «Лужники» народу придёт ещё больше, чем шесть лет назад. Перегорят ли наши? Там есть костяк из опытных ребят, плюс наша сборная является победителем Евролиги-2017. Вкатятся на первом раунде, когда соперники не столь сильные, а дальше должно пойти легче.

Егор Еремеев (слева) Владимир Астапкович/РИА Новости

— В нашей группе оказались команды Германии, Эстонии и Венгрии. Что будет главной сложностью для дружины Михаила Лихачева?

— Соперники не внушают опасений. Германия смотрится грозной, если отталкиваться от большого футбола, но в пляжном всё не так. Плюс у немцев два натурализованных футболиста, которые имеют российские корни. Венгры могут привезти хороших ветеранов и задать жару, а вот эстонцы пока являются темной лошадкой.

— Кого бы вы назвали главными претендентами на пять путевок на мировое первенство в Парагвай?

— Россия, Испания, Швейцария, Италия, Испания, Украина и Белоруссия будут претендовать. Думаю, что особо сенсаций не будет на этот раз. Вряд ли Польша, с которой мы «зарубались» в 2013-м, сможет «выстрелить» сейчас.

— Настораживает, что у нас в составе всё те же: Шишин, Крашенинников, Макаров, Шкарин. Когда ждать новое поколение?

— Кто-то уходит из-за травмы, кому-то просто надоедает. У нас выбор в принципе ограничен. Фёдоров и Новиков могли помочь, но тренерский штаб сделал выбор на тех ребят, которые подходят под тактический план. У нас нет права на ошибку, поэтому ставка сделана на проверенных футболистов. Есть в перспективе Раскин и Жариков, которые в будущем смогут закрепиться в национальной команде.

Европейский отборочный турнир на Чемпионат мира по пляжному футболу-2019 пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» с 19 по 27 июля.