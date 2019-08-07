Союз биатлонистов России официально объявил о возвращении в спорт победительницы этапа Кубка мира и призерки чемпионата мира Ольги Подчуфаровой, но пусть в сборную страны ей предстоит начинать с нуля, да и неизвестно, готова ли она к серьёзным нагрузкам. Впрочем в качестве эксперимента и усиления конкуренции с молодёжью и она и Ольга Якушова не будут лишними на российских трассах.

От победы до коллапса

Новость о возвращении Подчуфаровой не стала шокирующей. Уже с начала лета было известно по публикациям в соцсетях, что она активно тренируется, в том числе и на лыжероллерах и делает это не просто ради удовольствия. Впервые о своих намерениях она рассказала корейскому биатлонисту и начинающему ютуб-блогеру Тимофею Лапшину, который сейчас также тренируется в Подмосковье.

Полтора года назад накануне Олимпиады в Пхёнчхане Ольга решила проститься с биатлоном, причём изначально речь шла не о сжигании всех мостов, а о приостановке карьеры на неопределённый срок. Накопившаяся к тому времени хроническая усталость не давала ей полноценно тренироваться, а как следствие и показывать приличные результаты. Проваленный декабрь показал, что и ещё один сезон пошёл насмарку. Что случилось с некогда подававшей самые большие надежды спортсменкой внятно объяснить публике не могла ни она, ни тогдашний тренер сборной команды Сергей Коновалов.

Ольга Подчуфарова Rok Rakun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пике Подчуфаровой началось с её пока высшей точки в карьере. В январе 2016 она выиграла спринт в Антхольце, а в гонке преследования заняла третье место. Уже через месяц на чемпионате мира в Норвегии Ольга была своей собственной тенью и жаловалась на усталость и с тех пор не могла и близко подойти к своему оптимальному состоянию. Ещё после победы в Антхольце она говорила журналистам, что чувствовала себя странно, «спала сутками и пыталась „протрезветь“ к гонке».

Всё начинай сначала

Уже закончив карьеру, Ольга несколько раз в корректной форме критиковала ситуацию в СБР и сборной страны, после чего её возвращение в спорт казалось возможным только в другом качестве. Сейчас её согласилась взять под своё крыло федерация биатлона Мордовии, которую она будет представлять на всероссийских стартах, в том числе на сентябрьском летнем чемпионате страны, однако о перспективах вернуться в сборную пока не может идти и речи.

Во-первых, есть формальные вещи. Сейчас Подчуфарова не входит ни в пул тестирования Международного союза биатлонистов, ни в пул тестирования РусАДА, так как ранее объявила о завершении карьеры. Во-вторых, для попадания в сборную тоже надо выполнять определённые критерии. Например, успешно выступить на декабрьских этапах Кубка России и «Ижевской винтовке», чтобы пробиться на международные старты. Так как на Кубке IBU СБР планирует откатывать молодёжь и установить возрастной ценз, Ольге туда будет пробиться сложно. Впрочем, свой первый после возвращения сезон она намерена полностью отбегать на внутреннем уровне, а в сборную страны пробиваться уже через чемпионат России в конце сезона.

Якушова и эксперименты

Помимо Подчуфаровой в этом сезоне возвращается в дело и другая бывшая сборница Ольга Якушова, которая пока не определилась с командой. Сейчас она тренируется вместе со сборной Татарстана, но продолжить карьеру намерена в другой стране. Одно время интерес к ней был у белорусов, но потом соседи начали сомневаться и окончательного предложения о переходе не сделали.

Ольга Якушова Алексей Куденко/РИА Новости

У Подчуфаровой тоже действует такая опция, потому что последние её международные старты датированы декабрём 2017 года. В ближайший сезон она может вернуть себе кондиции и показать товар лицом потенциальным зарубежным работодателем, а там в канун Олимпийских игр сильной по меркам СНГ спортсменке могут сделать интересное предложение. Сейчас говорить о переходе ей нет никакого смысла, чтобы и шанс вернуться в сборную России сохранить и деньги на подготовку от Мордовии получить.

Возвращение Подчуфаровой и Якушовой вряд ли усилит сборную России, которая перед Олимпиадой выбрала курс на омоложение состава и не очень ждёт выхода из декрета даже Татьяны Акимовой и Дарьи Виролайнен. Однако судьба спортсменок, которым не подошли тренировки в сборной и которые многое переосмыслили и намерены готовиться самостоятельно, во многом интересна, как интересно чего добьются на самоподготовке Алексей Слепов, Максим Цветков, Алексей Волков и другие вышедшие из обоймы титулованные биатлонисты. В спорте нет универсального пути к успеху, а потому необходима альтернатива подготовке в сборной по единой методике. Если она кому-то не подходит, должны быть и другие варианты, а работа в нескольких группах подготовки с индивидуальным подходом, при котором главный тренер лишь собирает сливки и как спортивный директор лишь формирует команду перед стартом, представляется наиболее перспективной в циклических видах спорта.