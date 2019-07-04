https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака, чтобы Олимпийские игры 2016 года прошли в Бразилии.

Во время выборов столицы Игр Карлос Нузман (действующий на тот момент президент Национального олимпийского комитета Бразилии) познакомил Кабрала с президентом ИААФ Ламином Диаком, пообещал, что тот даст преимущество в голосах (5-6 голосов в обмен на $1,5 млн), сообщает UOL.

Кабрал утверждает, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди который были бывший член МОК россиянин Александр Попов и действующий член организации украинец Сергей Бубка.

Кабрал был губернатором Рио с 2007 по 2014 год, в 2016 году его задержали за коррупцию в нефтегазовой компании Petrobas, приговорив к 100 годам.

Уайлд получил допуск от ФМБА и продолжит выступать за сборную России, ранее писал News.ru.