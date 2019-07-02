https://static.news.ru/photo/93d5f114-9ca9-11e9-92bd-fa163e074e61_1024.jpg Екатеринбург Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение выбрать Екатеринбург городом проведения Всемирной летней Универсиады 2023 года.

Министр спорта России Павел Колобков считает, что Екатеринбург проведёт турнир на высшем уровне.

Не сомневаюсь, Екатеринбург проведет Универсиаду на высшем уровне, в очередной раз докажет, что сегодня для россиян спорт — норма жизни, — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта РФ.

Это второй раз, когда Россия примет турнир. Первый раз соревнования проходили в 2013 году в Казани. А Красноярск принимал зимнюю Универсиаду в марте 2019 года.

Летняя Универсиада 2019 года пройдёт в Неаполе (Италия) с 3 по 14 июля.

На Универсиаде-2019 не выступит ни один российский легкоатлет, писал News.ru.