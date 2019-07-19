https://static.news.ru/photo/cff21ea2-aacd-11e9-b667-fa163e074e61_1024.jpg Софья Позднякова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Российские саблистки София Позднякова и Яна Егорян не пробились в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию, проходящего в Будапеште.

Егорян проиграла румынке Бьянке Паску со счётом 13:15. Позднякова уступила представительнице Канады Габриэлле Пэйдж (9:15). Ещё одна россиянка Софья Великая в первом раунде одержала победу над японкой Чику Аоки (15:10).

Два комплекта наград на чемпионате в Будапеште будет разыграно 20 июля. Призёры будут определены в соревнованиях саблисток и рапиристов.

Российские шпажистки завоевали золото Универсиады в командном турнире, ранее писал News.ru.