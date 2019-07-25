https://static.news.ru/photo/db1cb092-aea8-11e9-b521-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Ефимова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Пятикратная чемпионка мира российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала дисквалификацию соперницы на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Всегда немного неспокойно, когда это видишь (дисквалификацию. — Ред.). Держу это всегда в уме, — приводит слова Ефимовой РИА Новости .

Россиянка вышла в полуфинал заплыва на 200 м брассом, показав пятый результат (2 минуты и 25,01 секунды). Другая представительница России Мария Темникова финишировала 12-й за 2.25,98.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 12 по 28 июля.

Двукратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Лилли Кинг дисквалифицирована за нарушение правил прохождения первого поворота во время предварительного заплыва брассом на 200 м, писал News.ru.