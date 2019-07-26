https://static.news.ru/photo/b5defeb2-afa6-11e9-a0a2-fa163e074e61_1024.jpg Юлия Ефимова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Именитая российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова объяснила, почему не выступит на чемпионате Европы и этапах Кубка мира.

Я пропущу чемпионат Европы и этапы Кубка мира перед олимпийским сезоном, потому что в этом сезоне было много стартов, я устала, — приводит слова Ефимовой « РИА Новости ».

Чемпионат Европы на короткой воде пройдёт в декабре в Глазго (Шотландия).

26 июля Юлия Ефимова стала первой на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, поставив мировой рекорд, писал News.ru.