Именитая российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова объяснила, почему не выступит на чемпионате Европы и этапах Кубка мира.
Я пропущу чемпионат Европы и этапы Кубка мира перед олимпийским сезоном, потому что в этом сезоне было много стартов, я устала, — приводит слова Ефимовой «
РИА Новости».
Чемпионат Европы на короткой воде пройдёт в декабре в Глазго (Шотландия).
26 июля Юлия Ефимова стала первой на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, поставив мировой рекорд, писал News.ru.