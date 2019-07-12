News.ru представляет одно из ключевых спортивных событий нынешнего лета, которое обретает особый смысл и важность за год до Олимпийских игр в Токио.

Спасибо ФИНА за дальневосточную «прикидку»

Сразу стоит поблагодарить руководство Международной федерации водных видов спорта (ФИНА) за дальновидность: место проведения мирового первенства за год до Олимпиады выбрано идеально. В Корее спортсмены смогут не только побороться за медали и олимпийские лицензии, но и оценить дальневосточную специфику — климат, разницу в часовых поясах и тому подобное — именно с прицелом на соседнюю японскую столицу. И на основе полученного сейчас опыта выбрать оптимальный режим подготовки к Играм в Токио.

Программа нынешнего чемпионата мира, который продлится более до двух недель — до 28 июля, составлена традиционно. В первой её половине будут разыграны награды в синхронном плавании (10 комплектов), прыжках в воду (13), плавании на открытой воде (7), а также пройдут игры предварительного этапа в водном поло. Вторая часть соревновательной программы, начиная с 21 июля, практически полностью отдана традиционному плаванию, где спортсмены будут оспаривать 42 комплекта медалей. Параллельно пройдут соревнования по хай-дайвингу — прыжкам в воду с 27-метровой высоты (2) и завершатся мужским и женским ватерпольными турнирами (2).

Плавание на открытой воде: Дратцев сможет подраться за медаль

Самая первая золотая медаль на нынешнем «аква-мундиале» разыгрывается в два часа ночи с пятницы на субботу по московскому времени (не забываем о разнице между российской столицей и Кореей в 6 часов, то есть в Кванджу в это время будет 8 утра) — это пятикилометровый заплыв у мужчин на открытой воде. В составе российской сборной есть как опытнейший 36-летний Евгений Дратцев — серебряный призёр чемпионата мира-2007 на этой дистанции, так и более молодые, но уже заявившие о себе Кирилл Абросимов (трёхкратный чемпион Европы) и Кирилл Беляев. Среди наших девушек наиболее именитая — 24-летняя Анастасия Крапивина.

Евгений Дратцев Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Основной акцент в соревнованиях пловцов-марафонцев будет сделан на 10-километровую дистанцию, которая является олимпийской дисциплиной у мужчин и женщин. А наиболее зрелищный и непредсказуемый вид программы — командная гонка на пять километров, в которой за каждую сборную плывут двое мужчин и одна женщина.

Сейчас говорить о том, что у нас есть какой-то неоспоримый лидер, который готов бороться за золото чемпионата мира, я не могу. У нас все ребята конкурентоспособны. Абсолютно все. Но лидера, который выигрывал бы все старты, на которого мы возлагали надежды, как на нашу сборную по синхронному плаванию, на данный момент на открытой воде нет. Лариса Ильченко олимпийская чемпионка Пекина-2008

Прыжки в воду: без Захарова и Бажиной

Ранним утром в субботу, 13 июля, станут известны первые победители и призёры чемпионата мира у прыгунов в воду. Здесь наша сборная понесла серьёзную потерю: из-за травмы пропускает турнир олимпийский чемпион Илья Захаров. По этой причине резко падают шансы россиян на медали на трёхметровом трамплине как в индивидуальных соревнованиях, так и в синхронных прыжках, где по-прежнему в строю Евгений Кузнецов — напарник Захарова по «серебряному» олимпийскому дуэту на Играх-2012 в Лондоне. Выступит в Кванджу и лидер российской сборной в прыжках с 10-метровой вышки Виктор Минибаев, но — только в «синхроне», поскольку в личном виде программы он не прошёл отбор.

Наша женская сборная тоже заметно осиротела после того, как объявила о завершении карьеры Надежда Бажина. Слабым утешением может служить тот факт, что специализировалась она на метровом трамплине, который не является олимпийской дисциплиной. Тем не менее, медали «аква-мундиаля» ценны сами по себе, поэтому Надежды всё равно будет в Корее не хватать.

В отсутствие Бажиной основную ставку тренеры женской сборной могут сделать на Юлию Тимошинину (вышка), Кристину Ильиных и Марию Полякову (трамплин 1 и 3 метра).

Синхронное плавание: «хайлайты» подарили соперницам

В час пополудни по Москве в субботу будет разыгран первый комплект медалей в нашем самом «золотоносном» виде программы — синхронном плавании. Светлана Ромашина имеет прекрасные шансы выиграть техническую программу в соревнованиях солисток и догнать по числу титулов (по 19) уже завершившую карьеру и занявшую пост министра спорта Калининградской области Наталью Ищенко. Поскольку Ромашина в Кванджу собирается выступить в трёх видах программы, нет сомнений, что рекорд по количеству золотых медалей на мировых первенствах через несколько дней будет побит.

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина Tao Xiyi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уверена, что результат нашей команды на чемпионате мира будет самым хорошим, но все медали завоевать, к сожалению, не получится. Потому что в новом виде программы, который называется «хайлайты», сборная России представлена не будет. В других же дисциплинах, думаю, девушки выполнят всё на высочайшем уровне и, как всегда, будут на три головы выше соперниц, — цитирует Наталью Ищенко корреспондент News.ru.

Новая дисциплина — «хайлайты» — была включена в программу соревнований по синхронному плаванию в прошлом году на техническом конгрессе ФИНА в Будапеште. Этот вид программы представляет из себя двухминутное упражнение с участием десяти спортсменов и с минимум четырьмя обязательными типами акробатических элементов.

Стоит добавить, что российская сборная, благодаря усилиям тренерского штаба во главе с Татьяной Покровской и Татьяной Данченко традиционно обыгрывающая всех соперниц, как говорится, в одну калитку, на последних «аква-мундиалях» неизменно оставляет один вид программы «на растерзание» представительницам других стран. Делается это намеренно — чтобы мировое синхронное плавание не зашло в тупик, не видя способа одолеть россиянок и завоевать хотя бы одно «золото» на чемпионате мира. А так получается компромиссный вариант: и Россия остаётся непобедимой (просто пропускает один вид программы), и остальной мир получает стимул реально побороться за титул.

Плавание: Ефимова vs Кинг — королева против «короля»

Конечно же, центральным событием начинающегося чемпионата мира станет турнир по плаванию. А главной фигурой в российской сборной, как и все последние годы, является пятикратная чемпионка мира, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова. Ранее коронной дистанцией 27-летней брассистки считалась 200-метровка, но уже несколько лет Юля с успехом стартует и на вдвое и вчетверо короткой дистанциях. В Кванджу болельщики и специалисты с нетерпением ждут дуэли Ефимовой и американкой Лилли Кинг, которая заняла место основной (в том числе и «идеологической») соперницы россиянки после ухода из большого спорта Руты Мейлутите.

Юлия Ефимова Gregor Fischer/Global Look Press

Литовка, напомним, не раз высказывалась по поводу четырёхмесячного отстранения Ефимовой в 2016 году от соревнований за нарушение антидопинговых правил, но недавно сама попалась на пропуске трёх допинг-тестов и от греха подальше решила завершить карьеру.

Финал на дистанции 100 метров брассом у женщин запланирован на 15:30 по Москве во вторник, 23 июля, на 200 метров — на 14:50 в пятницу, 26-го и, наконец, на спринтерском «полтиннике» — на 14:30 заключительного дня соревнований — 28 июля.

Защищать титул чемпионов мира будут в Кванджу и Антон Чупков с Евгением Рыловым. Первый, как и Ефимова, специализируется на брассе, второй — в плавании на спине. Обоим по душе самая длинная из имеющихся в программе дистанций — 200 метров. Среди претендентов на награды отметим также чемпиона Европы-2018 Климента Колесникова — ещё одного лидера нашей команды по плаванию на спине.

Кроме того, есть в составе российской сборной и достаточно опытные претенденты на медали — например, 27-летний Олег Костин, специализирующийся на баттерфляе, и молодые таланты — 22-летний Владислав Гринёв (кроль), 21-летний Марк Николаев (на спине) и 20-летний Мартин Малютин (кроль). Будем ждать от этих ребят, да и от других наших пловцов, прорыва на корейском чемпионате мира.

Хай-дайвинг и водное поло: скромные мечты о медалях

В экстремальных прыжках в воду с 27-метровой «скалы» у россиян есть шансы на медаль в мужском турнире. Здесь у нас заявлены 35-летний ветеран Артём Сильченко, а также менее опытные и не столь известные спортсмены Игорь Семашко и Никита Федотов. Финал мужских соревнований — 24 июля в шесть утра по Москве, женских — на сутки ранее в то же время.

Что касается ватерпольного турнира, то в этом виде спорта ситуация противоположная: вся наша надежда — на девушек, поскольку мужская сборная России вообще не квалифицировалась на мировой чемпионат. Женской команде на предварительном этапе предстоит сыграть со сборными Канады (14 июля, 5:10 мск), Кореи (16 июля, 2:20 мск) и Венгрии (18 июля, 14:30 мск). Для начала нужно выйти из группы, а там можно и о призовых местах подумать.