https://static.news.ru/photo/ef9d38fe-9731-11e9-acdf-fa163e074e61_1024.jpg Александр Печёнкин Фото: biathlonrus.com

Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Печёнкин и Чернышев могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории, — цитирует свой источник ТАСС .

Спортсменам выдвинули обвинения в августе 2018 года. Помимо Печёнкина и Чернышова, в нарушении антидопинговых правил подозревались также Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

Дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной, писал News.ru.