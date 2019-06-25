Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Печёнкин и Чернышев могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории, — цитирует свой источник ТАСС.
Спортсменам выдвинули обвинения в августе 2018 года. Помимо Печёнкина и Чернышова, в нарушении антидопинговых правил подозревались также Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.
Дисквалифицированная в 2017 году за применение допинга кенийская легкоатлетка Шиейс Чепкосгей оказалась мужчиной, писал News.ru.