Фото: Stephen Lew/Icon Sportswire/Global Look Press

Два матча летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые проходили в Лас-Вегасе, были прерваны из-за землетрясения.

Безопасность — это первое, второе, третье, — заявил Уоррен Легарри, директор летней лиги.

Как сообщает пресс-служба лиги, землетрясение произошло 5 июля на юге Калифорнии.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков с магнитудой 6,9 находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест.

Американский тяжёлый форвард Дарран Хиллиард подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА, писал News.ru.

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