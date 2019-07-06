Два матча летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые проходили в Лас-Вегасе, были прерваны из-за землетрясения.
Безопасность — это первое, второе, третье, — заявил Уоррен Легарри, директор летней лиги.
Как сообщает пресс-служба лиги, землетрясение произошло 5 июля на юге Калифорнии.
An earthquake just caused a delay at— Sportsnet (@Sportsnet)
#NBASummerLeague.
(:
@espn) pic.twitter.com/97ENJP9nHv 6 июля 2019 г.
Сообщается, что эпицентр подземных толчков с магнитудой 6,9 находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест.
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