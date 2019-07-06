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Бывший атакующий защитник ЦСКА Нандо де Коло стал игроком турецкого баскетбольного клуба «Фенербахче».

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с французом подписано на три года. Де Коло перешёл в ЦСКА в 2013 году, стал двукратным чемпионом Евролиги (2016, 2019) и пятикратным чемпионом Единой...