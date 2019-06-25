Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв пояснил решение правления назначить новым председателем тренерского совета Евгения Редькина вместо Максима Кугаевского, который в прошлом сезоне вступал в конфронтацию с руководством СБР.
Это не только моё решение президента, но и всего правления. Мы давно понимаем важность этой должности, которая должна работать в поддержку команды и выбранного СБР направления. Но когда происходят резонансные действия, не идущие на пользу сборной России, мы приняли спокойное, неконфликтное решение назначить Евгения Редькина, — рассказал Драчёв News.ru.
Также он отметил, что решение было принято почти единогласно. Не голосовал только один из членов правления.
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