https://static.news.ru/photo/6173560e-972b-11e9-a4f6-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Драчёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв пояснил решение правления назначить новым председателем тренерского совета Евгения Редькина вместо Максима Кугаевского, который в прошлом сезоне вступал в конфронтацию с руководством СБР.

Это не только моё решение президента, но и всего правления. Мы давно понимаем важность этой должности, которая должна работать в поддержку команды и выбранного СБР направления. Но когда происходят резонансные действия, не идущие на пользу сборной России, мы приняли спокойное, неконфликтное решение назначить Евгения Редькина, — рассказал Драчёв News.ru.

Также он отметил, что решение было принято почти единогласно. Не голосовал только один из членов правления.

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