https://static.news.ru/photo/4be08168-8f83-11e9-9722-fa163e074e61_1024.jpg Диана Дэвис Фото: instagram.com/di__davis

Российские фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис будут тренироваться в США у Игоря Шпильбанда.

Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда! — написала Дэвис в своём Instagram-аккаунте.

Дэвис — дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын популярного актёра театра и кино Бориса Смолкина.

На чемпионате России 2019 года Дэвис и Смолкин заняли девятое место.

Среди самых титулованных учениц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».