Российские фигуристы Глеб Смолкин и Диана Дэвис будут тренироваться в США у Игоря Шпильбанда.
Мы благодарны тренерам, благодаря которым мы достигли этого уровня. И мы очень рады стать частью команды Шпильбанда! — написала Дэвис в своём Instagram-аккаунте.
Дэвис — дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе. Глеб Смолкин — сын популярного актёра театра и кино Бориса Смолкина.
На чемпионате России 2019 года Дэвис и Смолкин заняли девятое место.
Среди самых титулованных учениц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».