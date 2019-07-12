Фото: Сергей Булкин/News.ru

Олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко выиграла квалификацию технической программы солисток на чемпионате мира по водным видам спорта, который стартовал в южнокорейском Кваджу.

Россиянка выступала с программой «Лара Крофт» и набрала 94,1126 балла. Она опередила испанку Ону Карбонель (91,8259) и японку Юкико Инуи (91,7284). Финал в этом виде программы состоится 13 июля. Российский...