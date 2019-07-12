Дизайнер фигуристок: не бывает спортсменов с плохой фигурой
Андрей Лёвин
11:20, 12 июля 2019
https://static.news.ru/photo/5d013338-a47e-11e9-9ce4-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Дизайнер Мария Евстигнеева, занимающаяся костюмами для фигуристов, рассказала о деталях создания образов.
Можно сшить костюм и дистанционно, но это крайний вариант. Линии и пропорции каждого человека индивидуальны — и даже по меркам нельзя точно сказать, как сядет вещь, — заявила Евстигнеева в интервью Sports.ru.
По мнению специалиста, не бывает спортсменов с плохой фигурой — бывают плохо скроенные костюмы.
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