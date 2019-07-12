Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дизайнер Мария Евстигнеева, занимающаяся костюмами для фигуристов, рассказала о деталях создания образов.

Можно сшить костюм и дистанционно, но это крайний вариант. Линии и пропорции каждого человека индивидуальны — и даже по меркам нельзя точно сказать, как сядет вещь, — заявила Евстигнеева в интервью Sports.ru.

По мнению специалиста, не бывает спортсменов с плохой фигурой — бывают плохо скроенные костюмы.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева исполнит главную роль в новом ледовом шоу, которое будет посвящено 25-летнему юбилею мультфильма «Сейлор Мун».

Ранее News.ru писал, что Илья Авербух назвал Этери Тутберидзе «курицей, которая несёт золотые яйца».

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