https://static.news.ru/photo/3855c22c-9bf7-11e9-9dae-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/RUSADA.Russia

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало на официальном сайте фамилии спортсменов, отстранённых от участия в соревнованиях в связи с нарушениями антидопинговых правил.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) отстранила от турниров на два года Наталью Хохлову (отсчёт начался с 12 ноября 2018 года), легкоатлетов Арину Моисееву и Артёма Леоненко на четыре года (с 21 марта 2019 года).

Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала спортсменов за наличие во взятых пробах запрещённой субстанции: Надежду Ломову — на четыре года (с 21 марта 2019-го), Максима Новикова — на четыре года (с 4 июня 2019 года) и Светлану Яковлеву — на два года (с 6 июня 2019-го).

Олимпийский чемпион 2004 года в академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на четыре года за допинг, ранее писал News.ru.