https://static.news.ru/photo/d3c0a22c-91cf-11e9-b9a5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Разыгрывающий и атакующий защитник баскетбольного ЦСКА Нандо Де Коло покинул расположение клуба.

За пять лет Де Коло превратился в настоящую европейскую звезду, грозу любого соперника, неудержимого снайпера и лидера, — сообщает пресс-служба клуба.

Французский баскетболист перешёл в ЦСКА в 2013 году. В составе ЦСКА Де Коло дважды выиграл Евролигу — в 2016 и 2019 годах. Также на его счету пять побед в Единой лиге ВТБ.

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