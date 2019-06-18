Разыгрывающий и атакующий защитник баскетбольного ЦСКА Нандо Де Коло покинул расположение клуба.
За пять лет Де Коло превратился в настоящую европейскую звезду, грозу любого соперника, неудержимого снайпера и лидера, — сообщает пресс-служба клуба.
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Спасибо, Нандо! По истечении срока контракта нашу команду покидает защитник @nandodecolo. Французский баскетболист перешел в ЦСКА в 2013-м из «Торонто» в ранге молодого игрока, засидевшегося в резерве команд НБА. За пять лет Де Коло превратился в настоящую европейскую звезду, грозу любого соперника, неудержимого снайпера и лидера. #CSKAbasket
Французский баскетболист перешёл в ЦСКА в 2013 году. В составе ЦСКА Де Коло дважды выиграл Евролигу — в 2016 и 2019 годах. Также на его счету пять побед в Единой лиге ВТБ.
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