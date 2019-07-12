https://static.news.ru/photo/b91ff44a-a47b-11e9-9eb8-fa163e074e61_1024.jpg Серхио Родригес Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе 33-летнего разыгрывающего Серхио Родригеса.

Яркий, улыбчивый и неуступчивый на паркете. Спасибо за всё, Чачо, — сообщает пресс-служба клуба.

Игрок сборной Испании перешёл к «красно-синим» в 2017 году, в составе команды он становился чемпионом Евролиги, дважды выигрывал Единую лигу ВТБ, становился лучшим игроком «Финала четырёх» Единой лиги ВТБ (2018) и самым ценным игроком Матча звёзд (2019). За «армейцев» он провёл 124 матча, в которых в среднем набирал 11,4 очка, совершая по 1,8 подбора и отдавая 4,8 передачи.

Защитник «Олимпиакоса» перешёл в баскетбольный ЦСКА, писал News.ru.