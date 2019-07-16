https://static.news.ru/photo/e341a960-a7a7-11e9-8124-fa163e074e61_1024.jpg Отелло Хантер Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА объявил об уходе 33-летнего центрового Отелло Хантера по истечении контракта.

Отметим, что именно в форме ЦСКА американцу удалось впервые поднять над головой главный континентальный трофей, — сообщает пресс-служба клуба.

Хантер перешёл к «красно-синим» в 2017 году, в составе ЦСКА он становился чемпионом Евролиги, дважды выигрывал Единую лигу ВТБ. В прошедшем сезоне центровой сыграл в 36 играх, набирал в среднем за игру Хантер 7,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 0,9 передачи за 17 минут и 54 секунды игрового времени.

Ранее стало известно, что баскетболист продолжит свою карьеру в тель-авивском «Маккаби», однако подробности соглашения пока не разглашаются.

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