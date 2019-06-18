Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с американским капитаном команды Кайлом Хайнсом.
Новое соглашение с 32-летним американцем подписано по схеме «1+1».
Счастлив, что снова буду выступать за ЦСКА. Спасибо руководству и тренеру за эту возможность. Жду шанса продолжить сражаться для болельщиков ЦСКА, — приводит слова Хайнса пресс-служба ЦСКА.
Капитан на посту!— CSKA Moscow (@cskabasket)
Центровой
@SirHinesподписал новый контракт с нашим клубом по схеме «1+1». #CSKAbasket pic.twitter.com/6c2q5SGxSn 18 июня 2019 г.
Хайнс — единственный игрок в современном баскетболе, являющийся четырёхкратным победителем Евролиги (дважды с ЦСКА и дважды с греческим «Олимпиакосом»).
Ранее News.ru писал, что президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, как сильно команда может поменяться за лето.