https://static.news.ru/photo/ed6a5a6a-91c5-11e9-a5ec-fa163e074e61_1024.jpg Кайл Хайнс Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с американским капитаном команды Кайлом Хайнсом.

Новое соглашение с 32-летним американцем подписано по схеме «1+1».

Счастлив, что снова буду выступать за ЦСКА. Спасибо руководству и тренеру за эту возможность. Жду шанса продолжить сражаться для болельщиков ЦСКА, — приводит слова Хайнса пресс-служба ЦСКА.

Хайнс — единственный игрок в современном баскетболе, являющийся четырёхкратным победителем Евролиги (дважды с ЦСКА и дважды с греческим «Олимпиакосом»).

Ранее News.ru писал, что президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, как сильно команда может поменяться за лето.