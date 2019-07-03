Американский тяжёлый форвард Дэрран Хиллиард подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с игроком рассчитано на один сезон.
Хиллиард в составе «Басконии» не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи за игру.
В 2015 году игрок был выбран «Детройтом» под общим 38-м номером на драфте НБА
Ранее ЦСКА выиграл борьбу с «Анадолу» и подписал центрового сборной Германии Йоханнеса Фойгтманна, писал News.ru.