https://static.news.ru/photo/ff116d08-9d6e-11e9-891c-fa163e074e61_1024.jpg Дарран Хиллиард Фото: Ron Cortes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский тяжёлый форвард Дэрран Хиллиард подписал контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с игроком рассчитано на один сезон.

Хиллиард в составе «Басконии» не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи за игру.

В 2015 году игрок был выбран «Детройтом» под общим 38-м номером на драфте НБА

Ранее ЦСКА выиграл борьбу с «Анадолу» и подписал центрового сборной Германии Йоханнеса Фойгтманна, писал News.ru.