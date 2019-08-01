Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал соглашение с защитником Роном Бэйкером из США.
Как сообщает пресс-служба «армейцев», контракт с 26-летним американцем рассчитан на год.
Восхищён той возможностью, которую предоставил мне ЦСКА. После разговора с главным тренером Димитрисом Итудисом и капитаном Кайлом Хайнсом вижу, что подхожу под характеристики, олицетворяющие игрока ЦСКА, — заявил игрок.
В Национальной баскетбольной лиге (НБА) Бэйкер выступал за «Вашингтон» и «Нью-Йорк».
Новичок «Химок» Сергей Карасёв заявил, что с командой «будем бороться за победу в Единой лиге», писал News.ru.