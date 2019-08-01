https://static.news.ru/photo/753bdeb4-b435-11e9-92e7-fa163e074e61_660.jpg Рон Бейкер Фото: Fernando Salazar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Московский баскетбольный клуб ЦСКА подписал соглашение с защитником Роном Бэйкером из США.

Как сообщает пресс-служба «армейцев», контракт с 26-летним американцем рассчитан на год.

Восхищён той возможностью, которую предоставил мне ЦСКА. После разговора с главным тренером Димитрисом Итудисом и капитаном Кайлом Хайнсом вижу, что подхожу под характеристики, олицетворяющие игрока ЦСКА, — заявил игрок.

В Национальной баскетбольной лиге (НБА) Бэйкер выступал за «Вашингтон» и «Нью-Йорк».

Новичок «Химок» Сергей Карасёв заявил, что с командой «будем бороться за победу в Единой лиге», писал News.ru.