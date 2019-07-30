Российский пловец Антон Чупков, завоевавший золото на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, поделился деталями своего успеха.
В этом году я себя реализовал как хотел и показал результат, который хотел. Я знал, что если будет личный рекорд, то только рекорд мира. Я долгое время топтался на одном месте. Никаких сомнений не было, возможно, со стороны казалось, что я далеко отпустил соперника, но в бассейне я всё иначе вижу, — приводит слова Чупкова корреспондент News.ru.
Россиянин проплыл дистанцию 200 м брассом за 2 минуты 06,15 секунды, поставив, таким образом, новый мировой рекорд.
Пловцы Ефимова и Рылов взяли золото на чемпионате мира по водным видам спорта, писал News.ru.