В этом году я себя реализовал как хотел и показал результат, который хотел. Я знал, что если будет личный рекорд, то только рекорд мира. Я долгое время топтался на одном месте. Никаких сомнений не было, возможно, со стороны казалось, что я далеко отпустил соперника, но в бассейне я всё иначе вижу, — приводит слова Чупкова корреспондент News.ru.