Российский пловец Антон Чупков, завоевавший золото на чемпионате мира по водным видам спорта, рассказал, что не понравилось в Южной Корее, где этим летом проходило мировое первенство, и как удалось поставить новый рекорд в заплыве на 200 метров.

— В 22 года вы уже двукратный чемпион мира. Это придаёт какую-то уверенность, гордость? Или наоборот?

— Неуверенность — в жизни, уверенность — в спорте, потому что я, как в 18 лет, первый раз когда попал в сборную, был уверен, что буду стараться хорошо выступить, так и сейчас есть такая же уверенность перед стартом.

— С какими проблемами столкнулись на чемпионате мира в Южной Корее?

— Во-первых, уже было три недели сборов перед чемпионатом мира, уже просто хотелось домой, а поехали в Корею, а там ещё и еда фиговая была.

— Плохо кормили?

— На самом деле, очень плохо.

— Хотя бы не отравились?

— У нас были ребята, которые отравились, не только из нашей команды, но и иностранные спортсмены, но их было не очень много. Не очень было. Просто хотелось домой.

— Неужели Корея настолько не понравилась?

— Просто постоянно находимся в Азии. Очень много было стартов и будет. Корея — неплохая страна, просто её слишком много.

— Как в целом оцените организацию турнира?

— В принципе, неплохо, нам сделали хороший вилладж, где мы жили. Очень хороший бассейн. Организация, как и везде, одна из лучших, как и должна быть на чемпионатах мира.

Антон Чупков Александр Вильф/РИА Новости

— Не ущемляли во времени на тренировках?

— Нет, просто народу было очень много везде в бассейнах. Тренировки были по расписанию, всё успевали.

— Мировой рекорд на дистанции 200 метров. Что чувствовали, когда узнали? Какую ошибку боялись допустить во время заплыва?

— Честно говоря, я готовился к этому. Я понимал, что если буду первым, то только с мировым рекордом. Я просчитывал заранее все ошибки. Во время заплыва некогда думать об ошибках, ты только просчитываешь, насколько даёшь свободы соперникам, чтобы потом от них оторваться.

— Вы ставили акцент именно на 200 метров? Или стометровка была не менее важна?

— Нет, только на 200 метров. У нас были разногласия с тренером. Не хотел вообще плыть стометровку.

— Почему?

— Просто не хотел. Она была в первый-второй день. Чувствовал, что это может мне помешать хорошо показать себя на 200 метров.

— Вы финишировали стометровку восьмым. Как нашли дополнительную мотивацию на следующий этап?

— Не нужно было искать, потому что я готовился именно к заплыву на 200 метров. Он был для меня основным. Конечно, немного переживал, но, когда уже оказался в воде, все мысли были только о победе.

— Сергей Геннадьевич сказал, что есть радость, но нет эйфории. Как у вас настроение?

— Вчера прилетели, очень рад, что приехали наконец-то домой. У меня как раз эйфория, что на родной земле и никуда пока уезжать не надо.

— На чемпионате мира, к сожалению, не обошлось без скандала. На церемонии награждения австралиец Марк Хортон отказался поздравлять китайского пловца Сунь Яна. Причиной тому является допинговый скандал, в котором оказался замешан соперник Хортона. Как относитесь к инциденту?

— Мне всё равно. Это их проблемы, их дело. Мне неинтересно это обсуждать. Я никого не виню.

— Следующий год — олимпийский. Придавало на чемпионате это какое-то дополнительное давление? Все-таки важно было получить лицензии.

— Лицензии завоевали. Год будет интересный, даже я бы сказал, что он будет для нас основной. Чемпионат, в какой-то степени, был подготовкой и по сборам, и по акклиматизации к Олимпийским Играм в Токио. Мы все не в первый раз были в Азии и знаем, как организм себя ведёт. Всё равно было интересно было побыть в Японии, мы успели посетить перед чемпионатом. В следующем году планируем сделать тренировочный процесс именно в Японии.

— Когда начнёте подготовку к новому сезону?

— С 15 августа, как будет первый сбор. Зимой всё-таки планирую сделать себе небольшой отпуск.

— Куда поедете?

— Насчёт поездки не знаю, но точно просто отдохну.