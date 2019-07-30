Российский пловец Антон Чупков, завоевавший золото на чемпионате мира по водным видам спорта, рассказал, что не понравилось в Южной Корее, где этим летом проходило мировое первенство, и как удалось поставить новый рекорд в заплыве на 200 метров.

В 22 года вы уже двукратный чемпион мира. Это придаёт какую-то уверенность, гордость? Или наоборот?

— Неуверенность — в жизни, уверенность — в спорте, потому что я, как в 18 лет, первый раз когда попал в сборную, был уверен, что буду стараться хорошо выступить, так и сейчас есть такая же уверенность перед стартом.

С какими проблемами столкнулись на чемпионате мира в Южной Корее?

— Во-первых, уже было три недели сборов перед чемпионатом мира, уже просто хотелось домой, а поехали в Корею, а там ещё и еда фиговая была.

Плохо кормили?

— На самом деле, очень плохо.

Хотя бы не отравились?

— У нас были ребята, которые отравились, не только из нашей команды, но и иностранные спортсмены, но их было не очень много. Не очень было. Просто хотелось домой.

Неужели Корея настолько не понравилась?

— Просто постоянно находимся в Азии. Очень много было стартов и будет. Корея — неплохая страна, просто её слишком много.

Как в целом оцените организацию турнира?

— В принципе, неплохо, нам сделали хороший вилладж, где мы жили. Очень хороший бассейн. Организация, как и везде, одна из лучших, как и должна быть на чемпионатах мира.

Антон ЧупковАнтон ЧупковАлександр Вильф/РИА Новости

Не ущемляли во времени на тренировках?

— Нет, просто народу было очень много везде в бассейнах. Тренировки были по расписанию, всё успевали.

Мировой рекорд на дистанции 200 метров. Что чувствовали, когда узнали? Какую ошибку боялись допустить во время заплыва?

— Честно говоря, я готовился к этому. Я понимал, что если буду первым, то только с мировым рекордом. Я просчитывал заранее все ошибки. Во время заплыва некогда думать об ошибках, ты только просчитываешь, насколько даёшь свободы соперникам, чтобы потом от них оторваться.

Вы ставили акцент именно на 200 метров? Или стометровка была не менее важна?

— Нет, только на 200 метров. У нас были разногласия с тренером. Не хотел вообще плыть стометровку.

Почему?

— Просто не хотел. Она была в первый-второй день. Чувствовал, что это может мне помешать хорошо показать себя на 200 метров.

Вы финишировали стометровку восьмым. Как нашли дополнительную мотивацию на следующий этап?

— Не нужно было искать, потому что я готовился именно к заплыву на 200 метров. Он был для меня основным. Конечно, немного переживал, но, когда уже оказался в воде, все мысли были только о победе.

Сергей Геннадьевич сказал, что есть радость, но нет эйфории. Как у вас настроение?

— Вчера прилетели, очень рад, что приехали наконец-то домой. У меня как раз эйфория, что на родной земле и никуда пока уезжать не надо.

На чемпионате мира, к сожалению, не обошлось без скандала. На церемонии награждения австралиец Марк Хортон отказался поздравлять китайского пловца Сунь Яна. Причиной тому является допинговый скандал, в котором оказался замешан соперник Хортона. Как относитесь к инциденту?

— Мне всё равно. Это их проблемы, их дело. Мне неинтересно это обсуждать. Я никого не виню.

Следующий год — олимпийский. Придавало на чемпионате это какое-то дополнительное давление? Все-таки важно было получить лицензии.

— Лицензии завоевали. Год будет интересный, даже я бы сказал, что он будет для нас основной. Чемпионат, в какой-то степени, был подготовкой и по сборам, и по акклиматизации к Олимпийским Играм в Токио. Мы все не в первый раз были в Азии и знаем, как организм себя ведёт. Всё равно было интересно было побыть в Японии, мы успели посетить перед чемпионатом. В следующем году планируем сделать тренировочный процесс именно в Японии.

Когда начнёте подготовку к новому сезону?

— С 15 августа, как будет первый сбор. Зимой всё-таки планирую сделать себе небольшой отпуск.

Куда поедете?

— Насчёт поездки не знаю, но точно просто отдохну.

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