News.ru — о сверхволевой победе российских волейболисток над корейской командой в решающем матче квалификационного турнира к Олимпиаде в Токио.

Корея как последний барьер

Как минимум по трём причинам ещё до начала квалификационного турнира казалось, что наши девушки должны без особых проблем завоевать путёвку на Игры-2020 в Токио. Во-первых, удачной получилась жеребьёвка, определившая в соперницы россиянкам сборные Мексики, Канады и Южной Кореи. Две первые команды — совсем небольшие величины в мировом женском волейболе, и только кореянки представляли определённую опасность, которая должна была свестись к минимуму причиной номер два.

Итак, во-вторых, местом проведения отборочного олимпийского турнира был назначен Калининград. Дома, как известно, и стены помогают, тем более что в самом западном городе России женский волейбол любят и знают в нём толк. То есть нашей сборной была обеспечена здесь самая горячая поддержка.

Наконец, в-третьих, когда дело дошло до главного турнира нынешнего года, состав нашей сборной пополнился опытными игроками. О недавнем провале во втором розыгрыше Лиги наций, где российская команда заняла третье с конца место при 16 участниках, можно было даже не вспоминать, потому что в том турнире тренерский штаб Вадима Панкова задействовал экспериментальный и сильно омоложенный состав. Теперь же болельщики вновь увидели в форме российской сборной таких известных волейболисток, как Наталия Гончарова, Ирина Фетисова, Евгения Старцева, Ирина Королёва (Заряжко).

Игровой момент в матче олимпийского квалификационного турнира по волейболу между женскими сборными России и Республики Корея Владимир Песня/РИА Новости

Первые два матча — с мексиканками и канадками — подтвердили, что сборная России является фаворитом квалификационного турнира. Убедительные победы в трёх партиях максимально приблизили нашу команду к поездке на Игры-2020. Оставалось сделать последний шаг, победив кореянок. Которые, в свою очередь, также уверенно обыграли команды Канады и Мексики.

Конечно, сборная Кореи — наш основной соперник. В этой команде есть явный лидер — Ким Ён Кун, которая атакует чаще всех и приносит больше всех очков. С ней, безусловно, нужно справляться. В то же время, у кореянок много проблем на блоке — это нужно использовать, — отметил накануне решающего матча квалификации наставник нашей сборной Вадим Панков.

Лидер корейской сборной Ким Ён Кун предсказуемо «зажигала» и в поединке с Россией, но наши девушки поначалу уступали соперницам из Азии и в командных взаимодействиях. Как следствие — два проигранных стартовых сета (21:25 и 20:25).

Ремейк олимпийского финала в Сеуле 31 год спустя

В третьей партии положение россиянок стало и вовсе критическим — 18:22. Сборной Кореи оставалось выиграть три очка — и можно было заказывать билеты в Токио будущим летом. Однако хозяйки площадки при неистовой поддержке публики сумели собраться и выиграли семь очков подряд (большинство из них — на блоке, где солировала Фетисова), взяв верх в партии — 25:22.

В четвёртом сете кореянки не стали упираться, решив поберечь силы на тай-брейк. Поэтому эту партию наша сборная выиграла достаточно быстро и убедительно — 25:16.

Игроки сборной России радуются победе в матче олимпийского квалификационного турнира по волейболу между женскими сборными России и Республики Корея Владимир Песня/РИА Новости

Успешным для команды Вадима Панкова получился и старт решающего сета — 3:0. Однако менялись сторонами площадки соперницы уже при преимуществе кореянок (8:6). Спустя ещё несколько розыгрышей наша команда во второй раз за вечер оказалась на грани поражения, уступая 8:11. Но к восторгу местной публики россиянкам удался второй суперкамбэк в течение одного матча, и вновь набранные одно за другим семь очков принесли нашей команде волевую победу и в партии (15:11), и во встрече — 3:2.

В первых двух партиях мы перенервничали, сделали много ошибок, лично у меня ничего не получалось. Я не помню, как в третьем сете мы уступали 18:22, но просто в тот момент говорили друг другу, что если проиграем 0:3, то это будет полный позор. За сборную России так играть нельзя, и мы собрались, выиграв третью и четвёртую партии. А пятая — это всегда 50 на 50. И мы сыграли её лучше, чем соперницы, — сказала Наталия Гончарова в интервью ТАСС.

Этот матч напомнил эпический финал олимпийского турнира 1988 года в Сеуле, когда советская сборная под руководством легендарного Николая Карполя проиграла две первые партии команде Перу, а затем уступала по ходу третьего сета, но в итоге сумела вырвать победу 3:2 и завоевала олимпийское «золото».

Сейчас, конечно, статус турнира был значительно ниже, чем 31 год назад, но кто знает, может быть, именно со сверхволевой победы над Кореей начнётся путь команды Вадима Панкова к олимпийскому титулу в Токио спустя год?

Также необходимо отметить, что женская волейбольная сборная первой из наших команд в игровых видах спорта завоевала право выступить на Олимпиаде-2020. Буквально через неделю такую же задачу могут (и должны будут!) решить российские волейболисты-мужчины, которым предстоит аналогичный квалификационный турнир. Он пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа.