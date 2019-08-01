https://static.news.ru/photo/b61ba54e-b477-11e9-90d5-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Alexander Kulebyakin/Russian Look/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как сделать фигурное катание более прибыльным видом спорта.

Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Так почему бы нам не сделать тоже самое в фигурном катании? Если ИСУ или ФФКР организуют подобное мероприятие я первая соглашусь в нем участвовать. И я уверена, что все билеты будут распроданы моментально, — написала спортсменка в своём Instagram-аккаунте.

В финале Кубка России — 2019 Туктамышева проиграла Евгении Медведевой, после чего не вошла в состав сборной России на чемпионат мира. В текущем сезоне спортсменка стала бронзовым призёром финала Гран-при и командного первенства мира.

Кроме того, 22-летняя россиянка является чемпионкой мира и Европы. Обе награды спортсменка завоевала в 2015 году.

Ранее News.ru писал, что Туктамышева и Евгения Медведева приняли участие в кулинарном шоу в Японии.