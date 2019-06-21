В начале июня 12-летняя российская велогонщица Диана Елагина выиграла детскую версию престижной велогонки «Париж — Рубе», став первой среди девочек и восьмой среди мальчиков. В Европе в детских гонках девочки ездят зачастую с мальчиками. Таким образом, Елагина, хоть и ребёнок, стала первой представительницей России, выигравшей французскую гонку, которая проводится с 1896 года.

News.ru пообщался от отцом Дианы Евгением Елагиным, который рассказал, почему решил отдать дочь в велосипедный спорт, какие эмоции она переживает во время соревнований, где она проводит сборы и кто оплачивает поездки.

— Честно говоря, для меня стало большим удивлением, с одной стороны, и радостью — с другой, когда я узнала, что российский ребёнок занял первое место в турнире среди девочек и восьмое — среди мальчиков, да и не на какой-то рядовой гонке, а на самой «Париж — Рубе», пусть и детской версии. Расскажите, почему решили отдать Диану в весьма нераспространённый вид спорта в России?

— Скажем так, прицельной и определённой задачи, что мы её отдаём в велоспорт, не было. Мы живём в Петроградском районе (Санкт-Петербург. — News.ru), велоклуб находится буквально в пяти–семи минутах от дома. Удобно добираться и нам, и ребёнку, и, самое главное, никаких финансовых вливаний не требовалось. Мы достаточно активные родители, особенно мама, и она любит, чтобы ребёнок чем-то занимался.

— Это можно расценивать уже как профессиональный спорт или всё ещё простое увлечение?

— На данный момент это стал профессиональным спортом. Она занимается с восьми лет, уже четыре года, но в первые три года это было простое увлечение. Она нигде не выступала, была маленьким спортсменом, так как для таких возрастных категорий соревнований нет.

Диана Елагина занимает второе место на чемпионате Антверпена. Гонка проходила в пригороде - г. Хобеке Велоклуб "Петроградец"/vk.com

— А с какого возраста начинаются соревнования?

— Порядка 11–12 лет.

— Не мешает школе?

— Она хорошо учится, но, конечно, в определённые моменты это мешает, потому что она достаточно часто и на сборы уезжает, и что-то пропускает в школе. Но учёбе это не мешает, она старается всё навёрстывать, сдавать все долги, которые успевают сформироваться. Закончила пятый класс, и проблем со школой не бывает.

— Вы уже разговаривали с дочерью о том, видит ли она себя спортсменом или пока не думает об этом?

— Она, может быть, себя и видит спортсменом, но ей всего 12 лет. Очень сложно загадывать на данный момент.

— Ранее вы мельком сказали про сборы, где чаще всего проходят?

— Они в стороне юга — это Майкоп, Краснодар.

— Она без вас добирается?

— С двумя основными тренерами, которые находят место сборов, плюс группа из четырёх человек, они туда и уезжают.

— А какие города в основном задействованы для соревнований?

— Это могут быть любые города, в которых тренеры сочтут нужным участвовать в соревнованиях. До этого Диана была в Челябинске, сразу после уехала в Выборг. По стране разъезжает достаточно часто и активно.

— Сопровождаете?

— Нет, мы не сопровождаем, они все с тренерами.

— Дочь из-за этого не грустит?

— Она, конечно, грустит по родителям, но такая жизнь вызывает у неё большой интерес, поэтому она всегда за любую поездку.

— А бывало такое, что Диана приходила домой и, грубо говоря, начинала плакать и говорить: «Всё, я больше не буду заниматься велоспортом, это не моё»?

— Такого не было. Бывали моменты, когда она не хотела ходить на тренировки. Это было чаще всего в первые три года, потому что она не видела никакой цели, просто ходила и тренировалась. В соревнованиях не участвовала, никаких результатов не было, она была самая маленькая в группе. Такие моменты раньше были, сейчас всё наоборот, — как только появляется возможность идти на тренировку, она сразу этим воспользуется.

Диана Елагина Велоклуб "Петроградец"/vk.com

— А как вы её подбадривали в те моменты? Заставляли ходить тренироваться?

— Нет, мы пытались объяснить, что если занимаешься каким-то делом, то надо его доводить до конца. Мама предлагала ходить на танцы, Диана не хотела, потому продолжала заниматься велоспортом. Но это же ребёнок, и происходило это около месяца. Она уставала, плюс школа, — сейчас достаточно интенсивная система обучения. Вдобавок дополнительные уроки английского языка. Просто была большая нагрузка, и в какой-то момент, конечно, ей чего-то не хотелось.

— Сколько уже соревнований за плечами Дианы?

— Точную цифру я сказать не могу, но начались они буквально год назад. Первая гонка была на Крестовском острове, она заняла третье место, потом посёлок Песочный — что первое пришло в голову из российских. Они достаточно часто выезжают за границу. Порядка 15–20 соревнований уже точно прошло.

— Это достаточно большая цифра. Международные турниры всё-таки отличаются от внутрироссийских?

— Конечно.

— Какие эмоции испытывает Диана, когда поднимается на пьедестал?

— Она очень целеустремлённая и всегда нацелена на победу, тем более она понимает, что у неё хороший результат, она подготовлена.

— То есть дополнительная мотивация ей не нужна?

— Мы её мотивируем, подбадриваем, поддерживаем. Тренеры заботятся об этом, они очень внимательные ко всем аспектам тренировок, уделяют много времени моральным составляющим.

— А соревнования оплачиваются родителями?

— Всё оплачивается либо спонсорами, либо Федерацией велосипедного спорта (ФВСР), мы платим только за транспорт.

— Как часто проходят тренировки?

— Сейчас тренировки каждый день, она как раз находится в спортивном лагере.

— А зимой?

— Есть специальная система велостанков, крутят в зале педали. Плюс активные виды спортивных игр — хоккей, коньки. В основном занимаются физической подготовкой.

Диана Елагина в центре Велоклуб "Петроградец"/vk.com

— С каким трудностями сталкивается Диана на тренировках, соревнованиях?

— На тренировках никаких трудностей нет. На соревнованиях главная трудность — занять первое место. Но она настроена всегда только на первые места.

— Не испытывает страх перед очередной гонкой?

— Она немного волнуется, потому что она всё-таки ребёнок, и не всё ещё знает. Ведь есть определённые стратегии. Может, у неё пока не всё получается, но страха нет. Хотя, когда она выиграла последнюю гонку «Париж — Рубе», сказала: «Я как финишировала, так и расплакалась».

— От счастья?

— Непонятно. То ли от счастья, то ли от усталости.

— Травмы были?

— Активных нет. Один раз она, правда, руку сломала, но это было зимой на тренировке.

— Как так получилось?

— Хоккеем занималась, упала на руку. Перелом был несильный. А так бывают падения, ссадины, царапины.

— То есть нельзя выделить какие-то травмоопасные места у велосипедистов?

— Падения. За ними может последовать сотрясение головного мозга, переломы.

— А что в последнем соревновании было самым сложным?

— Брусчатка, потому что «Париж — Рубе» имеет три участка брусчатки, у Дианы не было опыта езды по брусчатке. В Санкт-Петербурге её практически нет. Да и брусчатка в гонке отличается от нашей — там квадратные, прямоугольные камни, которые близко друг к другу не подходят. Соответственно, при большой скорости идёт очень сильная тряска, нужно очень крепко держаться за руль. Она поехала на сборы в Бельгию специально, чтоб тренировать брусчатку. Её главной соперницей была девочка из Финляндии, которая заняла второе место. Она была основной претенденткой на победу, ей тоже 12, она физически крупная и развитая, не проиграла ни одного этапа. В Скандинавии для своего возраста она очень крутая велосипедистка, но у неё не было опыта езды по брусчатке.

— И она это не тренировала?

— Да, и это дало возможность Диане занять первое место, потому что девочка финишировала прямо за ней.

— Вероятно, тренер очень гордится Дианой.

— В награду за первое место в этой гонке дают камень с брусчатки, и на данный момент нет ни одного велогонщика в России, который имеет этот приз. Диана — единственная российская спортсменка, хоть и ребёнок, которая получила такую награду. Среди взрослых профессиональных спортсменов «Париж — Рубе» выигрывают чаще всего бельгийцы и французы.

— Не могу представить ваши ощущения, когда узнали, что она победила.

— Мы были очень горды, рады.

— Слёзы не наворачивались?

— Наворачивались, конечно. Гордость за ребёнка переполняла, тем более мы прекрасно понимаем, что в первую очередь, это её заслуга и заслуга тренеров.

— Какая дальнейшая цель?

— Конкретных целей нет, мы предполагаем, что она и дальше будет заниматься и станет профессиональной спортсменкой. Но впереди переходный возраст, 14–15 лет, и как она поведёт себя в этот момент, предсказать очень сложно. Может быть, она захочет прекратить тренировки. А ближайшие соревнования пока неизвестны. Они с тренером хотели отправиться в Бельгию, где она как раз в первый раз выиграла медаль за третье место.