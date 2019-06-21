В начале июня 12-летняя российская велогонщица Диана Елагина выиграла детскую версию престижной велогонки «Париж — Рубе», став первой среди девочек и восьмой среди мальчиков. В Европе в детских гонках девочки ездят зачастую с мальчиками. Таким образом, Елагина, хоть и ребёнок, стала первой представительницей России, выигравшей французскую гонку, которая проводится с 1896 года.
News.ru пообщался от отцом Дианы Евгением Елагиным, который рассказал, почему решил отдать дочь в велосипедный спорт, какие эмоции она переживает во время соревнований, где она проводит сборы и кто оплачивает поездки.
— Честно говоря, для меня стало большим удивлением, с одной стороны, и радостью — с другой, когда я узнала, что российский ребёнок занял первое место в турнире среди девочек и восьмое — среди мальчиков, да и не на какой-то рядовой гонке, а на самой «Париж — Рубе», пусть и детской версии. Расскажите, почему решили отдать Диану в весьма нераспространённый вид спорта в России?
— Скажем так, прицельной и определённой задачи, что мы её отдаём в велоспорт, не было. Мы живём в Петроградском районе (Санкт-Петербург. — News.ru), велоклуб находится буквально в пяти–семи минутах от дома. Удобно добираться и нам, и ребёнку, и, самое главное, никаких финансовых вливаний не требовалось. Мы достаточно активные родители, особенно мама, и она любит, чтобы ребёнок чем-то занимался.
— Это можно расценивать уже как профессиональный спорт или всё ещё простое увлечение?
— На данный момент это стал профессиональным спортом. Она занимается с восьми лет, уже четыре года, но в первые три года это было простое увлечение. Она нигде не выступала, была маленьким спортсменом, так как для таких возрастных категорий соревнований нет.
— А с какого возраста начинаются соревнования?
— Порядка 11–12 лет.
— Не мешает школе?
— Она хорошо учится, но, конечно, в определённые моменты это мешает, потому что она достаточно часто и на сборы уезжает, и что-то пропускает в школе. Но учёбе это не мешает, она старается всё навёрстывать, сдавать все долги, которые успевают сформироваться. Закончила пятый класс, и проблем со школой не бывает.
— Вы уже разговаривали с дочерью о том, видит ли она себя спортсменом или пока не думает об этом?
— Она, может быть, себя и видит спортсменом, но ей всего 12 лет. Очень сложно загадывать на данный момент.
— Ранее вы мельком сказали про сборы, где чаще всего проходят?
— Они в стороне юга — это Майкоп, Краснодар.
— Она без вас добирается?
— С двумя основными тренерами, которые находят место сборов, плюс группа из четырёх человек, они туда и уезжают.
— А какие города в основном задействованы для соревнований?
— Это могут быть любые города, в которых тренеры сочтут нужным участвовать в соревнованиях. До этого Диана была в Челябинске, сразу после уехала в Выборг. По стране разъезжает достаточно часто и активно.
— Сопровождаете?
— Нет, мы не сопровождаем, они все с тренерами.
— Дочь из-за этого не грустит?
— Она, конечно, грустит по родителям, но такая жизнь вызывает у неё большой интерес, поэтому она всегда за любую поездку.
— А бывало такое, что Диана приходила домой и, грубо говоря, начинала плакать и говорить: «Всё, я больше не буду заниматься велоспортом, это не моё»?
— Такого не было. Бывали моменты, когда она не хотела ходить на тренировки. Это было чаще всего в первые три года, потому что она не видела никакой цели, просто ходила и тренировалась. В соревнованиях не участвовала, никаких результатов не было, она была самая маленькая в группе. Такие моменты раньше были, сейчас всё наоборот, — как только появляется возможность идти на тренировку, она сразу этим воспользуется.
— А как вы её подбадривали в те моменты? Заставляли ходить тренироваться?
— Нет, мы пытались объяснить, что если занимаешься каким-то делом, то надо его доводить до конца. Мама предлагала ходить на танцы, Диана не хотела, потому продолжала заниматься велоспортом. Но это же ребёнок, и происходило это около месяца. Она уставала, плюс школа, — сейчас достаточно интенсивная система обучения. Вдобавок дополнительные уроки английского языка. Просто была большая нагрузка, и в какой-то момент, конечно, ей чего-то не хотелось.
— Сколько уже соревнований за плечами Дианы?
— Точную цифру я сказать не могу, но начались они буквально год назад. Первая гонка была на Крестовском острове, она заняла третье место, потом посёлок Песочный — что первое пришло в голову из российских. Они достаточно часто выезжают за границу. Порядка 15–20 соревнований уже точно прошло.
— Это достаточно большая цифра. Международные турниры всё-таки отличаются от внутрироссийских?
— Конечно.
— Какие эмоции испытывает Диана, когда поднимается на пьедестал?
— Она очень целеустремлённая и всегда нацелена на победу, тем более она понимает, что у неё хороший результат, она подготовлена.
— То есть дополнительная мотивация ей не нужна?
— Мы её мотивируем, подбадриваем, поддерживаем. Тренеры заботятся об этом, они очень внимательные ко всем аспектам тренировок, уделяют много времени моральным составляющим.
— А соревнования оплачиваются родителями?
— Всё оплачивается либо спонсорами, либо Федерацией велосипедного спорта (ФВСР), мы платим только за транспорт.
— Как часто проходят тренировки?
— Сейчас тренировки каждый день, она как раз находится в спортивном лагере.
— А зимой?
— Есть специальная система велостанков, крутят в зале педали. Плюс активные виды спортивных игр — хоккей, коньки. В основном занимаются физической подготовкой.
— С каким трудностями сталкивается Диана на тренировках, соревнованиях?
— На тренировках никаких трудностей нет. На соревнованиях главная трудность — занять первое место. Но она настроена всегда только на первые места.
— Не испытывает страх перед очередной гонкой?
— Она немного волнуется, потому что она всё-таки ребёнок, и не всё ещё знает. Ведь есть определённые стратегии. Может, у неё пока не всё получается, но страха нет. Хотя, когда она выиграла последнюю гонку «Париж — Рубе», сказала: «Я как финишировала, так и расплакалась».
— От счастья?
— Непонятно. То ли от счастья, то ли от усталости.
— Травмы были?
— Активных нет. Один раз она, правда, руку сломала, но это было зимой на тренировке.
— Как так получилось?
— Хоккеем занималась, упала на руку. Перелом был несильный. А так бывают падения, ссадины, царапины.
— То есть нельзя выделить какие-то травмоопасные места у велосипедистов?
— Падения. За ними может последовать сотрясение головного мозга, переломы.
— А что в последнем соревновании было самым сложным?
— Брусчатка, потому что «Париж — Рубе» имеет три участка брусчатки, у Дианы не было опыта езды по брусчатке. В Санкт-Петербурге её практически нет. Да и брусчатка в гонке отличается от нашей — там квадратные, прямоугольные камни, которые близко друг к другу не подходят. Соответственно, при большой скорости идёт очень сильная тряска, нужно очень крепко держаться за руль. Она поехала на сборы в Бельгию специально, чтоб тренировать брусчатку. Её главной соперницей была девочка из Финляндии, которая заняла второе место. Она была основной претенденткой на победу, ей тоже 12, она физически крупная и развитая, не проиграла ни одного этапа. В Скандинавии для своего возраста она очень крутая велосипедистка, но у неё не было опыта езды по брусчатке.
— И она это не тренировала?
— Да, и это дало возможность Диане занять первое место, потому что девочка финишировала прямо за ней.
— Вероятно, тренер очень гордится Дианой.
— В награду за первое место в этой гонке дают камень с брусчатки, и на данный момент нет ни одного велогонщика в России, который имеет этот приз. Диана — единственная российская спортсменка, хоть и ребёнок, которая получила такую награду. Среди взрослых профессиональных спортсменов «Париж — Рубе» выигрывают чаще всего бельгийцы и французы.
— Не могу представить ваши ощущения, когда узнали, что она победила.
— Мы были очень горды, рады.
— Слёзы не наворачивались?
— Наворачивались, конечно. Гордость за ребёнка переполняла, тем более мы прекрасно понимаем, что в первую очередь, это её заслуга и заслуга тренеров.
— Какая дальнейшая цель?
— Конкретных целей нет, мы предполагаем, что она и дальше будет заниматься и станет профессиональной спортсменкой. Но впереди переходный возраст, 14–15 лет, и как она поведёт себя в этот момент, предсказать очень сложно. Может быть, она захочет прекратить тренировки. А ближайшие соревнования пока неизвестны. Они с тренером хотели отправиться в Бельгию, где она как раз в первый раз выиграла медаль за третье место.