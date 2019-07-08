Сочи претендует на статус хозяина чемпионата мира по бобслею и скелетону 2024 года.
Помимо российского города, в число претендентов вошли также Уистлер (Канада) и Винтерберг (Германия), сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).
Город проведения соревнований станет известен на конгрессе IBSF в 2020 году.
7 июля стало известно, что чемпионат мира по скелетону и босблею-2023 пройдёт в Санкт-Морице (Швейцария).
Мадридский «Атлетико» решил устроить небольшие трудности «Барселоне» по оформлению трансфера нападающего Антуана Гризманна. «Матрасники» не стали идти на поводу у каталонцев, объявив войну форварду, писал News.ru.