Фото: Alexander Shemetov/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на негативные комментарии под постом в своём Instagram, в котором спросил подписчиков, на какой из двух Porsche ему ехать.

Всё, что я имею, я заработал своим здоровьем и своим трудом! Я не отжал, не украл, заплатил все налоги государству, откатал за прошлый год огромное количество шоу со своим сыном...