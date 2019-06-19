Лёгкий форвард баскетбольного клуба «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард рассказал про свой рацион после чемпионства в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Я просто пью алкоголь и постоянно ем десерты, — ответил Кавай на вопрос одноклубника Сержа Ибаки о вредной еде.
«Торонто» в финальной серии плей-офф обыграл действующих чемпионов «Голден Стэйт». Серия завершилась со счётом 4:2.
Леонард был признан самым ценным игроком (MVP) финала.
Баскетбольный клуб ЦСКА продлил контракт с американским нападающим Уиллом Клайберном, писал News.ru.