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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, что в 2019 году организация взяла 1794 пробы у легкоатлетов из России.

В пул тестирования входят порядка 400 спортсменов из легкой атлетики. С 1 января по 18 июня мы отобрали 6261 пробу, из них 1794 — в легкой атлетике, — цитирует Гануса...