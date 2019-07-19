Фото: Juan Carlos Garcia Mate/Global Look Press

Австралийский велогонщик Деннис Роан, который выступает за команду Bahrain-Merida, пропал из виду на час на одном из этапов многодневной велогонки «Тур де Франс».

Как сообщает Reuters, 29-летний Роан пропал из виду за 80 километров до финишной черты. Команда спортсмена обнаружила его лишь через час. Позже выяснилось, что Роан предпочёл сняться с гонки и...