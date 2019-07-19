Центровой белградского баскетбольного клуба «Црвена Звезда» и сборной Сербии Огнен Кузмич, попавший в серьёзную автомобильную аварию, вышел из комы.
Как сообщает пресс-служба клуба, игрок находится в сознании и дышит самостоятельно.
Баскетболист попал в ДТП, возвращаясь со свадьбы и находясь за рулём своего Porsche. Машина, в которой находился Кузмич, несколько раз перевернулась.
В результате аварии Кузмич получил серьёзную черепно-мозговую травму, перелом челюсти и повреждения грудной клетки.
29-летний Кузмич — чемпион НБА 2015 года в составе «Голден Стэйт», писал News.ru.