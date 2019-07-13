Фото: Juan Carlos Garcia Mate/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал отказ в продлении визы в США.

Я летаю в Америку с 14 лет, ещё будучи спортсменом... Никогда проблем не было. Я подозреваю, почему сейчас отказали. После того как на «Рустави 2» оскорбили нашего президента, на своей...