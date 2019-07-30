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Основной разыгрывающий сборной России Сергей Карасёв поделился мнением о возвращении в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

Надо работать, вкалывать, а там уже как бог даст. Если буду все правильно делать, то шанс должен появиться. Нет смысла думать, в следующем сезоне меня ждут «Химки» и дебют в...