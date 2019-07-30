Разыгрывающий защитник Джереми Лин не перейдёт в московский баскетбольный клуб ЦСКА.
Как сообщает Sportando, 30-летний американец не заинтересован в Единой лиге ВТБ. Баскетболист намерен искать иные варианты трудоустройства в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В сезоне-2018/19 Лин выступал составе «Торонто», набирал в среднем семь очков и делал две передачи за матч, став чемпионом лиги.
Баскетбольный клуб «Зенит» расстался с американским защитником Коди Миллером-Макинтайром, ранее писал News.ru.