Доигровщик казанского волейбольного клуба «Зенит» Алексей Спиридонов перешёл в уфимский «Урал».
Об этом сообщает пресс-служба клуба. В завершившемся сезоне Спиридонов провёл 12 матчей в чемпионате России и пять в Лиге чемпионов.
Алексей Спиридонов продолжит карьеру в— Мужская волейбольная Суперлига (@superligamen)
@volleyufa
Успехов в новом-старом клубе,
@spirik15 pic.twitter.com/tZtc5GxSbJ 18 июня 2019 г.
30-летний Спиридонов ранее уже выступал за «Урал» (сезон-2012/13. — News.ru). Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги в составе российской сборной.
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