https://static.news.ru/photo/d3ce80fa-91d3-11e9-888a-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Спиридонов Фото: imago/Newspix/ТАСС

Доигровщик казанского волейбольного клуба «Зенит» Алексей Спиридонов перешёл в уфимский «Урал».

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В завершившемся сезоне Спиридонов провёл 12 матчей в чемпионате России и пять в Лиге чемпионов.

30-летний Спиридонов ранее уже выступал за «Урал» (сезон-2012/13. — News.ru). Спиридонов — чемпион Европы 2013 года, двукратный победитель Мировой лиги в составе российской сборной.

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